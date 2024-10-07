مساء اليوم: الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها صباح اليوم الاثنين، أنّ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 2024 سيكون اليوم 07 أكتوبر 2024 على الساعة السابعة مساء (19.00) خلال نقطة إعلامية بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات.

وأبرزت الهيئة أنه مباشرة إثر ذلك وتطبيقا لمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي فإنه سيتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة كما ستنشر بالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة مصحوبة بنسخ من جميع محاضر الفرز لجميع مكاتب الاقتراع.

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