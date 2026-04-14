مساء اليوم وغدًا: تعليق الدروس بطبرقة وعين دراهم

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة، تعليق الدروس بمعتمديتي عين دراهم وطبرقة، وذلك بجميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة ابتدائي وثانوي ومراكز التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم 14 أفريل، بداية من الساعة 12:00 ويوم غد 15 أفريل 2026، بسبب تواصل التقلبات المناخية والتحذيرات الصادرة عن مصالح الرصد الجوي.

وأعلنت اللجنة، في بلاغ، أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم وجاهزة للتدخل في الابان عند كل طارئ، داعية المواطنين لملازمة الحذر وعدم المجازفة والابتعاد عن مجاري الأودية والتقيد بتوجيهات المصالح ذات الاختصاص لتفعيل التدابير الوقائية الذاتية.

