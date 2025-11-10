مسابقة لاختيار أفضل خبّاز في تونس

أعلنت جمعية « نكهة بلادي »، عن فتح باب الترشح لمسابقة » أفضل خباز في تونس لسنة 2025″، التي تنتظم ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان العالمي للخبز، والمزمع تنظيمها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة.

وتهدف هذه التظاهرة، وفق ما أفادت به الجمعية في بلاغ لها، إلى تثمين الحرفية التونسية في صناعة الخبز وإبراز كفاءات الخبازين المحليين، إلى جانب تشجيع الإبداع والابتكار في هذا المجال الذي يجمع بين المهارة الحرفية والموروث الغذائي الوطني.

وسيتم، فتح باب المشاركة في المسابقة أمام الخبازين المهنيين والحرفيين وطلبة معاهد التكوين المهني المختصين في فنون المخابز، على أن يتوّج في ختامها الفائز بلقب “أفضل خباز في تونس 2025”، إلى جانب منح جوائز تقديرية وفرص للمشاركة في تظاهرات دولية مماثلة.

ويمثل المهرجان العالمي للخبز، الذي سينتظم من 20 الى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة وفود من عدة دول، فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب في مجال المخابز العصرية والتقليدية، وفرصة للتعريف بالموروث التونسي في صناعة الخبز، الذي يعدّ من المكونات الأساسية في النظام الغذائي للتونسيين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن معدل استهلاك الخبز في تونس من بين الأعلى في المنطقة، مع تزايد الإقبال في السنوات الأخيرة على أنواع الخبز التقليدي والحرفي، بما يعكس تنوع الذوق التونسي وتطوّر توجهات المستهلكين نحو المخبوزات الصحية والطبيعية.

وأكدت جمعية “نكهة بلادي” أنّ الهدف من تنظيم هذه المسابقة هو المساهمة في تطوير قطاع المخابز ودعم الكفاءات الشابة، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار في المنتوج الوطني و يُعدّ الخبز أحد أبرز المكونات في المائدة التونسية، إذ تشير الإحصائيات إلى أنّ معدل استهلاك الفرد من الخبز في تونس من بين الأعلى في العالم.

ورغم التحولات الغذائية وظهور أنماط جديدة في الاستهلاك، يبقى الخبز حاضراً في كل وجبة، من خبز “الطابونة” التقليدي في الأرياف، إلى الخبز الفرنسي والخبز الكامل في المدن الكبرى.

كما تشهد السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بصناعة الخبز الحرفي والمخبوزات الصحية، مع بروز جيل جديد من الخبازين الشباب الذين يمزجون بين الأصالة والإبداع، مستلهمين وصفاتهم من الموروث التونسي ومطوّعينها بلمسات عصرية.

