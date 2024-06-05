مستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس: وزير الصحة يشدد على ضرورة تحسين ظروف استقبال وإقامة المرضى

أدّى وزير الصحّة علي المرابط، مساء يوم الأربعاء 05 جوان 2024، زيارة إلى مستشفى « البشير حمزة » للأطفال بتونس عاين خلالها سير العمل بقسم الانعاش الطبي، حيث اطلع على ظروف إقامة ورعاية المرضى، بحضور المديرة العامة للمستشفى ورئيس القسم الأستاذ خالد منيف وعدد من الإطارات الصحية.

وتحادث الوزير مع عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية حول مشاغلهم المهنية، وأثنى بالمناسبة على مهنيتهم وما يبذلونه من جهود لتوفير الرّعاية الصحّية الملائمة للأطفال.

كما اطلع وزير الصحة على تقدم المشاريع الصحّية المبرمجة في الفترة المقبلة على غرار قسم الانعاش الطبي المزمع انطلاق أشغاله خلال هذا الشهر.

وشدد الوزير على ضرورة تحسين ظروف استقبال وإقامة المرضى، وكذلك ظروف العمل لجميع مهنيّي الصحة بمختلف الأسلاك.

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