مستشفى الرابطة: وحدة تصوير الثدي تدخل رسميا حيز الاستغلال

انطلقت يوم الخميس 10 أفريل 2025، رسمياً وحدة تصوير الثدي بقسم الأشعة بالمستشفى الجامعي الرابطة، في خطوة عملية تندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.

وأبرزت وزارة الصحة أن الوحدة مجهّزة بأحدث التكنولوجيا وستمكّن من:

• التقصي المبكر لسرطان الثدي

• علاج بعض الحالات دون جراحة

• المتابعة الدورية الدقيقة للمريضات

• تقليص آجال المواعيد وتحسين جودة الخدمة

كما شددت الوزارة على أن الإنجاز يُكرّس مبدأ الحق في الصحة ويضع التكنولوجيا في خدمة الوقاية والعلاج.

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