مستشفى الهادي شاكر بصفاقس: افتتاح وحدة حديثة لتصفية الدم للأطفال

تم اليوم الإثنين 19 ماي 2025 افتتاح وحدة جديدة لتصفية الدم للأطفال بقسم طب الأطفال « ب » بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، بعد تهيئتها وتجهيزها بمعدّات طبية متطورة.

وتضم هذه الوحدة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، غرفة لتصفية الدم بـ6 أسرّة وجهاز بـ5 آلات Dialyse وغرفة للغسيل الصفاقي بـ2 أسرّة وCycleurs حديثة، بالإضافة إلى تجهيزات داعمة: مضخّات حقن، وآلة تخطيط قلب، chariots de soins، وعربة طوارئ وكراسي طبية.

وستمكن هذه الوحدة من تحسين التكفل بالأطفال المصابين بالقصور الكلوي وتقريب العلاج من سكان الجهة.

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