مستشفى شارل نيكول يحصل على اعتماد دولي كمركز لتدريب أطباء الكلى

حصل المستشفى الجامعي شارل نيكول على اعتماد الجمعية الدولية لطب الكلى كمركز رائد لتدريب الأطباء، ليصبح أول مركز معتمد في المنطقة في مجال تشخيص وعلاج أمراض الكلى، بما في ذلك التصفية الدموية وزراعة الكلى وفق أحدث المعايير الدولية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة اليوم

ويُرسّخ هذا الاعتماد موقع تونس كمركز إقليمي للتميز الطبي، ويفتح المجال أمام تكوين الأطباء من مختلف الدول، وتعزيز التعاون الدولي، ونقل الخبرات، مما يساهم في تطوير اختصاص أمراض الكلى على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة تونس في الخارطة الطبية الدولية، ويدعم جهودها في تحقيق السيادة الصحية عبر تكوين كفاءات قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.

كلمات البحث :أطباء الكلى;اعتماد دولي;مستشفى شارل نيكول