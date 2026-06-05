مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى يؤمن أكثر من 180 عيادة وفحصا طبيا مجانيا بولاية جندوبة

أمّن اليوم المفتوح للعيادات الطبية المجانية المنتظم مؤخرا بمدرسة علوم التمريض بجندوبة ببادرة من مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى من إجراء 181 عيادة وفحصًا طبيًا مجانيًا والتكفل بـ 23 طفلًا ضمن عيادات طب الأطفال، حسب ما جاء في بلاغ لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى.

وأضاف بلاغ مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى انه تم كذلك خلال هذا اليوم إجراء 62 تحليل دم لتقصي فقر الدم وبعض الاضطرابات الدموية و 183 عملية تقصي ومراقبة لنسبة السكر في الدم و173 عملية قيس ومتابعة لضغط الدم، وذلك في إطار دعم التكوين المستمر وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين.

كما انتظم بالمناسبة يوم علمي وتكويني حول موضوع « المقاربة متعددة الاختصاصات لفقر الدم/ من الرعاية الصحية الأساسية إلى التكفل المتخصص » وشهدت التظاهرة حضور عدد من الإطارات الصحية والأكاديمية والطلبة، و تميز البرنامج بمحاضرات علمية ثرية، ونقاشات تفاعلية، وورشات تطبيقية وتمارين محاكاة ساهمت في تعزيز المعارف والمهارات المهنية للمشاركين.

وللاشارة جاءت هذه البادرة بالشراكة مع كلية الطب بتونس وتحت إشراف الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة والمستشفى الجهوي بجندوبة وهي مبادرة تجسد أهمية العمل التشاركي بين مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية، وتؤكد التزام المستشفى بدعم التكوين المستمر، وتعزيز الوقاية الصحية، وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من المواطنين حسب نص البلاغ.

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