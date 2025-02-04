مشاريع البنية التحتية والسكن الاجتماعي محور لقاء سعيد بوزير التجهيز

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، يوم الإثنين 3 فيفري 2025 بقصر قرطاج، بوزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني زنزري، تقدّم إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية على وجه الخصوص.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تذليل كافة الصعوبات وتضافر كل الجهود بهدف الإسراع بالانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع.

كما تعرّض رئيس الدولة مطوّلا إلى قطاع السكن الاجتماعي وضرورة أن تستعيد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى إلى جانب شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أدوارها لتضطلع بالوظائف التي أُحدثت من أجلها. فعديدة هي الأحياء السكنية التي أُحدثت والمساكن اللائقة التي بُنيت كانت في متناول حتى ذوي الدخل المحدود وصيغة الكراء الذي يُفضي بعد مدة معينة إلى الملكية حلّ تقتضي السياسة الاجتماعية للدولة اعتماده لحلّ أزمة السكن والحدّ من الارتفاع المُشطّ لأسعار الكراء.

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