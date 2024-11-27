مشروع قانون المالية 2025: البرلمان يرفض التخفيف الجبائي على الحليب المجفف المستورد

صوت نواب الشعب، خلال جلسة عامة تواصلت أشغالها إلى مساء الإربعاء بقصر باردو، خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، على الفصل 36 معدلا والمتعلّق بتخفيف الأداء الموظف على الحليب المجفف المستورد والزبدة وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، بموافقة 114 نائبا واحتفاظ نائبين واعتراض نائب واحد.

وينص تعديل الفصل 36 على تنقيح الجداول 4 و 6 و7 المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 31 والعددين 1 و2 من الفصل 75 القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما في الجدول عدد4 .

وتضاف الفقرة 2 للفصل 36 وترفع إلى 36 بالمائة نسب المعاليم الديوانية والى 19 بالمائة الاداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الحليب المجفف الموجه لصناعة الحليب المعاد تركيبه م 040210 و م 040221 لتعريفة المعاليم الديوانية مع حصة سنوية لا تتجاوز 2000 طن ويشترط في ذلك ترخيص الوزارة المكلفة بالصناعة.

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