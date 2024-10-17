مشروع قانون المالية 2025: التمديد في الإجراء المتعلّق بتمويل إنجاز المواجل بسنة إضافية

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 التمديد في الإجراء المتعلّق بتمويل إنجاز مواجل بسنة إضافية، وذلك من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025. واقترح مشروع القانون لهذا الغرض تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين المسكن.

ويهدف الاجراء إلى المحافظة على الموارد المائية بمقتضى الفصل 28 من المرسوم عدد 79 من سنة 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023.

وخصّص الفصل اعتمادا بقيمة 2 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني لتحسين المسكن لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار، للقرض الواحد، لتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2023 يتم سدادها على مدّة أقصاها 7 سنوات.

وللتذكير فإنّ شروط وإجراءت الإنتفاع بهذه القروض تمّ ضبطها بمقتضى إتفاقية أبرمت للغرض بين وزارة التجهيز والإسكان من جهة وبي هاش بنك من جهة أخرى. وتنص هذه الاتفاقية، خصوصا، على وجوب امتلاك المنتفع لمسكن فردي (موضوع إنجاز الماجل) وتقديم ملف تقني يحتوي على دراسة فنية مصحوبا بتقديرات مالية لإنجاز الماجل. كما تفرض شروط هذه الاتفاقية أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 10 مرّات الأجر الأدنى المهني المضمون وعدم تجاوز المبلغ الأقصى للأقساط السنوية المحملة على كاهل المقترض 40 بالمائة من مداخيله الخام. ويجوز احتساب مداخيل القرين في حالة مشاركته في عقد القرض.

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