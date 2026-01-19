مصطفى عبد الكبير: تمّ الإفراج عن 7 تونسيّين في ليبيا

أعلن رئيس المرصد التُّونسي لحُقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الإثنين، أنّه تم الإفراج عن 7 تونسيين موقوفين في ليبيا من مجموع 15 تونسيا، مبرزا بأن سبب الإيقاف يعود إلى قضايا تهريب وعدم الإمتثال للقوانين.

وأوضح عبد الكبير أن « التونسيين الموقوفين في ليبيا تمّ إيقافهم بصفة قانونيّة من قبل جهات أمنية ليبية رسمية داخل معابر حدودية وبإجراءات معروفة، ولا يُعتبر احتجازاً » ، مشدّدا على أنّ « المرصد على علم بأسماء التونسيين الموقوفين في ليبيا وبالجهات التي أوقفتهم منذ اليوم الأوّل ».

وكشف رئيس المرصد عن وجود مواطنين تونسيين موقوفين منذ فترات طويلة دون محاكمات، إضافة إلى أشخاص أنهوا مدة العقوبة الصادرة في حقهم وما زالوا رهن الاحتجاز .

كما أبرز عبد الكبير بأن « تأجيل المحاكمات المتكرر يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والقانونية لهؤلاء السجناء »، داعياً إلى فتح حوار مباشر وجدي بين السلطات في تونس وليبيا لمعالجة الملف بطريقة شاملة ».

