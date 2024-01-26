مصطفى قدارة سفيرا جديدا لليبيا في تونس



استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 بمقر الوزارة، مصطفى قدارة الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لدولة ليبيا بتونس.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد عمق ومتانة الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما تم التأكيد على ضرورة مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي وأهمية التعجيل بتذليل كل الصعوبات التي تواجهها من أجل الإعداد الجيد لاستحقاقات التعاون الكبرى المقبلة.

وأعرب الوزير عن تمنياته للسفير الجديد بالنجاح في مهمته وعن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات له.

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