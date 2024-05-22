مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى صندوق التأمين على المرض

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه تمّ في موفى شهر أفريل 2024، مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية والمستشفى العسكري بتونس ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ومستحقات المضمونين الاجتماعيين ومصحات تصفية الدم.

حيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخلاص 382,8 مليون دينارا لفائدة كافة منظوري الصندوق من مضمونين اجتماعيين ومسدي الخدمات في القطاعين العمومي والخاص تتوزع على النحو التالي :

54,8 مليون دينارا لخلاص المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين بما في ذلك خلاص مبالغ استرجاع نسبة مساهمة المضمونين الاجتماعيين بعنوان تسبقة 30 % لاقتناء الأدوية.

214 مليون دينارا لخلاص المستحقات المفوترة والراجعة للمستشفيات العمومية والعسكرية والصيدلية المركزية.

114 مليون دينارا لخلاص المستحقات المفوترة والراجعة لمختلف مسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص من صيادلة وأطباء ومراكز التصوير الطبي والمخابر البيولوجية وأخصائي العلاج الطبيعي والمصحات الخاصة علاوة على مزودي الآلات الطبية ومراكز تصفية الدم.

ولمزيد مزيد تحسين الخدمات المقدمة وتقريبها من المضمونين الاجتماعيين، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم على مستوى الصندوق إلغاء العمل باللجان الطبية المركزية المحدثة على مستوى الأقاليم الطبية وإحالة دراسة والبت في الملفات المتعلقة بالخدمات التالية إلى الهياكل الجهوية والمحلية للمراقبة الطبية:

قائمة أولية للأدوية الخصوصية ،

الآلات الطبية ،

الأعمال الطبية على مستوى القلب ،

الديال الصفاقي ،

الإقرار بالمرض المهني ،

التصوير المقطعي البوزيتروني Pet Scan

كلمات البحث :التحويلات المالية;صندوق التأمين على المرض