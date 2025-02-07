مطار تونس قرطاج : حجز أكثر من 6 كلغ من مُخدّر « الكوكايين »

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج بالتنسيق مع فريق التفتيش الأمني المشترك من ضبط كمية من مادة مخدرة مخفية داخل حقيبة مسافرة أجنبية قادمة إلى تونس من إحدى الدول الأجنبية .

ووفق بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة عن الديوانة التونسية فقد تم إثر تفتيشها العثور على 6175 غرام من مخدر الكوكايين ملفوفة بكيسين من البلاستيك مخفية داخل مخبأ مهيأ للغرض.

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض ومن ثمة التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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