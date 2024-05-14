مطار قرطاج: الإطاحة بوفاق إجرامي دولي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة والاتجار بالأشخاص

تمكن أعوان مصلحة الأبحاث العدلية بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج من الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في تهريب المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء والإتجار بهم من خلال استقطابهم ونقلهم وإيوائهم وتوطينهم بطرق غير قانونية ببلادنا قصد استغلالهم في التشغيل القسري أو أي نوع آخر من أنواع الاستغلال أو تهريبهم في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وباستكمال الأبحاث واستشارة النيابة العمومية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بذوي الشبهة المتاجرين والوسطاء وعددهم 5 أفارقة من جنوب الصحراء من أجل « تكوين وفاق والمشاركة فيه قصد التحضير لمغادرة التراب التونسي خلسة والمشاركة في ذلك » وتقديم نفرين تونسيين وإدراج نفر ثالث بالتفتيش وإيواء ضحيتي إتجار بالأشخاص بإحدى مراكز الإحاطة بتونس العاصمة.

وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث مازالت متواصلة للإطاحة ببقية عناصر الشبكة.

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