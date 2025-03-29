مطار قرطاج: حجز 68 ألف أورو غير مصرّح بها لدى مسافرة أجنبية

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من ضبط مسافرة أجنبية عند استعدادها لمغادرة التراب الوطني وبحوزتها مبلغ من العملة الأجنبية قدر ب 68 ألف أورو أي ما يعادل 231 ألف دينار تونسي، مخفي بإحكام داخل جسمها و بأمتعتها الشخصية (داخل علب من الشامبو ).

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض، كما أذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى ادارة الأبحاث الديوانية لمزيد البحث والتحري، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.

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