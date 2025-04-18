معاقبة أيمن دحمان بمقابلتين وخطية مالية بـ 5000 دينار

قررت الهيئة المكلفة بالإشراف على تسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسليط عقوبة الحرمان من اللعب لمقابلتين وخطية مالية بـ5 آلاف دينار على حارس النادي الصفاقسي أيمن دحمان بسبب اللقطة اللا رياضية التي أتاها خلال. المقالة التي جمعت ناديه بالملعب التونسي بملعب الهادي النيفر بباردو لحساب الجولة 26 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الحرس الدولي للنادي الصفاقسي مثل أمس الخميس، أمام لجنة التأديب والروح الرياضية بالرابطة.

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