معبر ذهيبة-وازن الحدودي: زيارة ميدانية رفيعة للاطلاع على وضعية الأشغال المتوقفة

رفض المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة من ولاية مدنين قبول معدات طبية، تتمثّل في 4 أسرة إنعاش وتجهيزات مختلفة طبية وشبه طبية، وجّهّت له ضمن مبادرة مدنية من عدد من أبناء جزيرة جربة المقيمين بالخارج في إطار معاضدة جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية.

وأوضح مدير المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، في تصريح لصحفيّة « وات »، أن عدم قبول هذه المعدات راجع إلى أنها مستعملة وغير جديدة، مشيرا الى فشل تجارب سابقة مماثلة أصبحت فيها المعدات المتقادمة وغير الصالحة للاستغلال عبءا على المستشفى مع عدم إمكانية التصرف فيها باعتبار أن القانون لا يسمح بذلك بحكم أنها هبة.

وأضاف أنّه لهذا السبب يحرص المستشفى على قبول معدات جديدة يمكن الاستفادة منها وتعزز امكانيات المستشفى، مؤكدا أن قرار الرفض ليس شخصيا بل باستشارة سلطة الاشراف.

في المقابل، أوضح الناشط بالمجتمع المدني وأحد أصحاب هذه المبادرة سامي بن عمار، لصحفيّة « وات »، أن هذه المعدات والتجهيزات مستعملة لكنّ حالتها جيدة، وقد تم توزيع جزء منها، مباشرة إثر اتمام اجراءات خروجها من ميناء رادس، على 4 مستشفيات هي مستشفى باب سعدون بالعاصمة، ومستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، والمستشفى الجامعي بنابل ومستشفى السرس بولاية الكاف، ووجّهت كل هذه المستشفيات شاحنة وسائق وطبيب لتسلم المعدات في مكان تم الاتفاق على الالتقاء فيه.

وأضاف أن التجهيزات المخصصة للمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة تم نقلها من ميناء رادس الى جزيرة جربة لتسليمها مباشرة الى ادارة المستشفى، إلّا أنّها رفضتها بحجّة أنّها مستعملة وليست جديدة، لافتا إلى أن قائمة المعدات المدرجة بالهبة والموضوعة على ذمة المستشفيات قد أشّرت عليها وزارة الصحة واستوفت كل الاجراءات القانونية انطلاقا من رئاسة الحكومة، وفق تأكيده.

وعبّر عن تفاجئه من رفض المستشفى الجهوي الصادق المقدّم بجربة لهذه المعدات، بينما قبلتها بكل ارتياح وامتنان بقية المستشفيات، لافتا الى أنه سيتم تسليمها إلى مستشفى آخر باعتبار أن هدفها خدمة القطاع الصحي والمواطن أينما كان، حسب قوله.

وأكّد أن ما حصل لن يثني أصحاب هذه المبادرة عن مواصلة مسؤوليتهم المجتمعية تجاه وطنهم بما استطاعوا وفي أي قطاع، مذكّرا بأنّ مبادرتهم سلّمت سنة 2023 سيارة اسعاف لوزارة الصحة.

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