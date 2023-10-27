معبر رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية تفوق المليار

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير أثناء عملية تفتيش السيارات التي تستعد لمغادرة التراب الوطني، من ضبط سيارة تحمل ترقيما أجنبيا يقودها مواطن مغاربي الجنسية تحتوي على مبلغ هام من العملة الأجنبية قدر بـ325 ألف أورو أي ما يعادل 1.094 مليون دينار تونسي حيث وبسؤال المعني بالأمر إن كان لديه ما يصرح به لدى الديوانة أجاب بالنفي.

وبإخضاع السيارة المذكورة إلى التفتيش الدقيق تم العثور على المبلغ المالي من العملة مخفيا داخل مخبأ مهيأ وسط السيارة .

وتم تحرير محضر حجز في الغرض ورفع مخالفة التشريع الديواني والصرفي من أجل التصدير بدون إعلام لمبلغ من العملة الأجنبية.

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