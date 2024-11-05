معدل التضخم يواصل استقراره في مستوى 6.7 بالمائة خلال أكتوبر 2024

واصل معدل التضخم عند الاستهلاك على استقراره في حدود 6،7 بالمائة لشهر أكتوبر 2024، وللشهر الثالث على التوالي (مقابل 7 بالمائة في جويلية 2024)، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء

وفسر المعهد هذا الإستقرار، من جهة، بزيادة نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المقاهي والمطاعم والنزل، بحساب الإنزلاق

السنوي (بنسبة 11،1 بالمائة، خلال أكتوبر 2024، مقابل 8،8 بالمائة في شهر سبتمبر) وأسعار مجموعة المواد الغذائية (3،9 بالمائة في أكتوبر مقابل 2،9 بالمائة في سبتمبر)، ومن جهة أخرى، تبعا لتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في مجموعة الملابس والأحذية (9،5 بالمائة مقابل 7،7 بالمائة).

وزادت أسعار أسعار المواد الغذائية، باحتساب الإنزلاق السنوي، بنسبة 9،3 بالمائة. ويعود ذلك، أساسا، إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن، بنسبة 21،4 بالمائة وأسعار الفواكه الجافة، بنسبة 15،2 بالمائة، وأسعار الدواجن، بنسبة 14،1 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة، بنسبة 13،9 بالمائة، وأسعار الخضر، ب13،1 بالمائة، وأسعار لحم البقر، ب11 بالمائة، وأسعار الغلال، ب6،8 بالمائة. في المقابل شهدت أسعار البيض تراجعا بنسبة 5،7 بالمائة.

وتطوّرت من جهتها أسعار المواد المصنعة لشهر أكتوبر 2024 ارتفاعا، بنسبة 6 بالمائة، باحتساب الإنزلاق السنوي. ويفسر ذلك، أساسا، بارتفاع أسعار الملابس والأحذية، بنسبة 9،5 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، ب8،1 بالمائة.

في السياق ذاته شهدت شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا، بنسبة 5،4 بالمائة، تبعا لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 11،1 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بمعدل التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، فقد شهد زيادة طفيفة، خلال أكتوبر 2024، إلى مستوى 6،3 بالمائة مقابل 6،2 بالمائة قبل شهر.

وشهدت أسعار المواد الحرة (غير المؤطرة) ارتفاعا بنسبة 7,7 بالمائة على مدى سنة في حين زادت أسعار الموّاد المؤطرة إلى 3،5 بالمائة، في ما بلغت نسبة الإلنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرّة 10،3 بالمائة مقابل 2،4 بالمائة.

إرتفاع الأسعار عند الغستهلاك خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 0،8 بالمائة مقارنة بسبتمبر

شهد مؤشر أسعار الإستهلاك، خلال أكتوبر 2024، زيادة بنسبة 0،8 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2024. ويعود هذا الإرتفاع

أساسا، إلى الإرتفاع المسجل في أسعار الملابس والأحذية، بنسبة 6،2 بالمائة، وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي، بنسبة 2،5 بالمائة وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0،2 بالمائة.

والجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار مجموعة والمشروبات (0،2 بالمائة) كان نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن (1,1 بالمائة) والبيض (1,1 بالمائة) والخضر الطازجة (1 بالمائة) والغلال الطازجة (0،5 بالمائة) والأسماك الطازجة (0،5 بالمائة). في المقابل شهدت أسعار الزيوت الغذائية تراجعا، بنسبة 2،1 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (2،5 بالمائة) فقد كان تبعا لزيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي، بنسبة 3،2 بالمائة.

وسجلت أسعار الملابس والأحذية تطوّرا (6،2 بالمائة) خلال أكتوبر 2024، تزامنا مع انتهاء موسم التخفيضات الصيفية إذ ارتفعت أسعار الملابس، ب6،1 بالمائة، والأحذية، ب7،3 بالمائة، والأقمشة، ب1 بالمائةن ومكملات اللباس المختلفة، ب2 بالمائة.

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