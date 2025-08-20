معز الشرقي يتأهل الى ربع نهائي دورة التحدي للتنس باليونان

تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي إلى ربع نهائي بطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان اثر ازاحته اليوناني بافلوس تسيتسيباس المصنف 960 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 و6-4 و6-2) اليوم الأربعاء 20 أوت 2025، خلال الدور ثمن النهائي.

وكان الشرقي المصنف 191 عالميا فاز اول امس الاثنين على الياباني هارا فاند المصنف 864 عالميا بنتيجة 2-1 (4-6 و6-2 و6-4).

وسيكون اللاعب التونسي غدا على موعد مع الالماني ماتس روزنكراز المصنف 352 في مواجهة ربع النهائي.

جدير بالتذكير ان معز الشرقي كان قد توّج بتاريخ 3 اوت الجاري بدورة التحدي بمدينة بورتو بالبرتغال، قبل ان يفوز بتاريخ 10 اوت بدورة المنستير.

