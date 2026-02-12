معز الشرقي يتأهّل إلى ربع نهائي بطولة « بو » الفرنسية للتنس

تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 146 عالميا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة بو الفرنسية للتحدي إثر فوزه اليوم الخميس على السلوفاكي لوكاس كلاين المصنف 150 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-2).

وكان الشرقي قد بلغ الدور ثمن النهائي بفوزه على الألماني جوستين انجل المصنف 194 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-4).

وفي الدور ربع النهائي، يلاقي الشرقي الفرنسي كليمون تابور المصنف 213 عالميا الذي أزاح الاسباني مارتين لاندالوس المصنف 155 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 6-3).

وتدور مباريات بطولة بو داخل القاعة في الفترة الممتدة من 9 الى 15 فيفري الجاري بمجموع جوائز مالية في حدود 200 الف يورو.

