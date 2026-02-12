تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 146 عالميا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة بو الفرنسية للتحدي إثر فوزه اليوم الخميس على السلوفاكي لوكاس كلاين المصنف 150 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-2).
وكان الشرقي قد بلغ الدور ثمن النهائي بفوزه على الألماني جوستين انجل المصنف 194 عالميا بنتيجة 2-صفر (7-6 و6-4).
وفي الدور ربع النهائي، يلاقي الشرقي الفرنسي كليمون تابور المصنف 213 عالميا الذي أزاح الاسباني مارتين لاندالوس المصنف 155 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-3 6-3).
وتدور مباريات بطولة بو داخل القاعة في الفترة الممتدة من 9 الى 15 فيفري الجاري بمجموع جوائز مالية في حدود 200 الف يورو.
كلمات البحث :بطولة بو للتنس;معز الشرقي
