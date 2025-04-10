معهد الرصد الجوي: الرجات في المكناسي عادية ولا تُلحق أضرارا

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له اليوم الخميس، بأن الرجات الأرضية المسجلة مؤخرا بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد تصنف من خفيفة الى متوسطة وهي عادية ولا تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات.

وأكد المعهد أن هذا النشاط الزلزالي يعتبر طبيعياً في هذه المناطق.

وقد سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية بمنطقة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد يوم 9 أفريل 2025 على الساعة 20 و 56 دقيقة بالتوقيت المحلي بلغت قوتها 4.3 درجة من سلم ريشتر وشعر بها عدد من مواطني المعتمدية.

وأكد المعهد، أنّ هذا النشاط الزلزالي يعتبر طبيعيا في هذه المناطق ولا يخلف أضرارا على الأشخاص والممتلكات. وأشار البيان إلى أنّ مصالح المعهد المختصة تتابع النشاط الزلزالي للبلاد التونسية بصفة متواصلة 24 س / 24 س لتوفير المعلومات بصفة آنية للعموم ومختلف المصالح ذات الصلة.

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