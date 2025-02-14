معهد الرصد الجوي: رؤية هلال شهر رمضان ممكنة يوم 28 فيفري

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ اليوم الجمعة، أن عملية رصد هلال شهر رمضان المعظم ستجرى بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فيفري 2025 الموافق لــ 29 شعبان 1446 هجري.

ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس و القمر (المحاق) يوم الجمعة 28 فيفري 2025 وذلك عند الساعة 1 و 45 دقيقة حسب توقيت البلاد التونسية.

وفقًا للمعطيات الفلكية، يمكن رؤية هلال شهر رمضان المعظم بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فيفري 2025 في أجزاء واسعة من أنحاء العالم و العديد من الدول العربية و الإسلامية على غرار البلاد التونسية ودول المغرب العربي و مصر و المملكة العربية السعودية، إضافة إلى كل دول أوروبا الغربية.

ويمكن رؤية الهلال انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال و44 دقيقة حسب التوقيت المحلي، حيث سيكون ذلك انطلاقا من جورجيا و إيران والسعودية واليمن و الصومال وشمال غرب المحيط الهندي ومدغشقر ثم تتوالى الرؤية تدريجيًا باتجاه الغرب.

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