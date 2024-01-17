معهد الرصد الجوي: نوفمبر 2023 الشهر الأشد حرّا منذ 73 سنة

كان شهر نوفمبر 2023 حارّا مع فارق بـ2.2 درجة ليصنف أشد شهر نوفمبر حرارة منذ سنة 1950 وفق ما ورد في نشرية المناخ الشهرية الصادرة اليوم الإربعاء 17 جانفي 2024 عن المعهد الوطني للرصد الجوّي.

وبلغ المعدل العام لدرجات الحرارة وفق المعهد (27 محطة رئيسية) 7،18 درجة متجاوزا المعدل المرجعي المقدّر بـ5،16 درجة أي بفارق بـ 2،2 درجة.

وفي ما يتعلّق بمعدل درجات الحرارة القصوى، فقد تراوحت ما بين 1،18 درجة في تالة و26،2 درجة في البرمة وهي أعلى من المعدلات المرجعية في كافّة المناطق.

أما المعدل العام لدرجات الحرارة القصوى (27 محطة رئيسية) فقد بلغ 24 درجة، وهو أعلى من المعدل المرجعي للمحطّات ذاتها (5،21 درجة) بفارق 2،5 درجة.

وفي ما يتعلّق بالأمطار فقد بلغ إجمالي كميّات الأمطار لشهر نوفمبر 650،5 مليمتر، في ما بلغ المعدل العادي للمحطّات نفسها 1069 ملم، وبلغ العجز 39 بالمائة.

ولم تتجاوز التراكمات المسجلة في معظم المحطات المعدل العادي.

وصنفت طبرقة في خانة المنطقة، التّي تلقت أكبر قدر من الأمطار، حيث تم تسجيل 150 ملم خلال نوفمبر 2023، في حين ان المعدل العادي يقدر 160،8 ملم، في ما كانت كميّات الأمطار المسجلة بالمناطق الجنوبية ضئيلة جدّا.

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