معهد الرصد الجوي يتوقع هبوب رياح قوية اليوم وغدا الجمعة

يتميز الوضع الجوي في تونس، اليوم الخميس وغدا الجمعة، بهبوب رياح قوية الى قوية جدا بالشمال والوسط.

وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة اصدرها، صباح الخميس، ان تتراوح سرعة الرياح بين 60 و 80 كلم/ وتصل مؤقتا في شكل هبات الى 110 كلم /س خاصة بجهة الوطن القبلي وباقصى الشمال وبمرتفعات ولاية القصرين وسليانة وزغوان والقيروان.

ولاحظ المعهد تقلص فاعلية الرياح تدريجيا بداية من بعد ظهر يوم السبت 23 ديسمبر 2023 .

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