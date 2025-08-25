معهد الصحافة وعلوم الإخبار ينعي خرّيجه الصحفي الفلسطيني أحمد أبو عزيز

نعى معهد الصحافة وعلوم الإخبار ببالغ الحزن والأسى الصحفي الفلسطيني أحمد أبو عزيز خرّيج المعهد والباحث في برنامج الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال بالمعهد، الذي استُشهد اليوم الاثنين في غزة إثر قصف قوات الاحتلال الصهيوني.

وأدان معهد الصحافة بشدة الاستهداف الممنهج للصحفيين في غزة وفي فلسطين المحتلة، وتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهل الفقيد وذويه وزملائه.

وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن المراسل الصحفي أحمد أبو عزيز (يعمل مع عدد من وسائل إعلام محلية إضافة إلى عمله كمراسل جزئي مع الاذاعة التونسية « ديوان اف ام » وعمل سابقا مع موقع ميدل ايست الاخباري)، قد استشهد متأثرا بجروحه جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

