معهد الصحافة يوقف التعاون نهائيا مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية

قرر معهد الصحافة وعلوم الاخبار إيقاف كافة أشكال التعاون نهائيا مع منظمة كونراد أديناور الألمانية، بسبب دعمها للكيان الصهيوني .

وأعلم المعهد المنظمة بهذا القرار بتاريخ اليوم.

وقالت حميدة البور، مديرة المعهد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، إن القرار تم اتخاذه في ختام اجتماع المجلس العلمي للمعهد الذي تم عقده يوم 30 أفريل 2024.

وأوضحت أن قرار تعليق الأنشطة مع جميع المنظمات الداعمة للكيان الصهيوني، بما في ذلك مؤسسة كونراد أديناور، تم اتخاذه منذ نوفمبر 2023.

وأكدت أن المؤتمر العلمي السنوي للمعهد وهو أحد المشاريع الرئيسية التي تمولها المنظمة الألمانية، ، التأم هذا العام دون أي تمويل من المنظمة المذكورة.

وانطلق الطلبة منذ أيام في تنظيم حركة احتجاجية داخل المعهد، رفعوا خلالها جملة من المطالب ومن بينها تعليق جميع الأنشطة مع المنظمات الداعمة للكيان الصهيوني، ومن بينها مؤسسة كونراد أديناور.

ويخوض الطلبة في عدد من المؤسسات الجامعية في تونس تحركات احتجاجية للتنديد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة الفلسطيني ، وذلك بالتزامن مع موجات مع التحركات الطلابية التي اجتاحت الجامعات في عدد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمركية وفرنسا وبريطانيا طالبت بوقف العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وارتفعت حصيلة الضحايا بعد 209 يوما منذ انطلاق العدوان الصهيوني على قطاع غزة، الى أكثر من 34 ألفا و500 شهيدا، و77 ألفا و700 مصابين.

كلمات البحث :تعاون;مؤسسة كونراد أديناور الألمانية;معهد الصحافة