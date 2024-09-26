معهد باستور يُسجل أكثر من 1200 عينة يشتبه في حملها للكلب أغلبها من القطط

تلقى مخبر « داء الكلب » بمعهد باستور بتونس هذه الصائفة 1280 عينة حيوانية يشتبه في حملها لفيروس الكلب أسفر عن تسجيل 308 حالة إيجابية أي بنسبة 29 بالمائة من مجمل العينات، وفق ما أفادت به المسؤولة على المخبر بالمعهد مريم حندوس اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكدت مريم حندوس، في تصريحها على هامش اليوم العلمي الذي انتظم اليوم بمعهد باستور حول مكافحة داء الكلب بتونس نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن أغلب العيّنات الواردة على المخبر هي للقطط ثم تأتي الأبقار والخيول والأغنام والماعز موضّحة أنّ الفيروس ينتشر أكثر لدى الكلاب لكونها الجهة الخازنة له والتقليص منه في كامل البلاد يتطلب تلقيح 70 بالمائة منها كل سنة لمدة خمس سنوات على الأقل، حسب تقديرها.

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