مفتي الجمهورية: مقدار زكاة الفطر حُدد بدينارين اثنين للعام 1446 هجري

أعلن مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، اليوم الثلاثاء، أنّ قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجري/2025 حددت بدينارين اثنين (2000 مليم).

وأشار في بلاغ إلى انّ إخراج هذه الزكاة يكون وجوبا بطلوع فجر يوم عيد الفطر وقبل صلاة العيد، مضيفا أن « مقدار هذه الزكاة صاع نبوي يعطى من غالب قوت اهل البلد من قمح او شعير او تمر او غير ذلك ويجوز اخراجها نقدا » .

و أوضح سماحة المفتي، أن من اخرج هذه الزكاة بعد صلاة العيد فهي صدقة ولا تسقط في حقه، وتبقى عالقة بذمته حتى تؤدى، كما يجوز اخراجها قبل يوم عيد الفطر بيومين او ثلاثة ايام عند المالكية، وقد أجاز الأحناف والشافعيّة إخراجها قبل ذلك. » حسب نص البلاغ.

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