مفتي الجمهورية يعلن عن قيمة زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار

أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، عن قيمة زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار لهذا العام الهجري 1446 والتي حدّدها بخمسة أوسق.

وأوضح في بيان أنّ الوسق يسع لترين ونصف عشر اللتر بالصاع التونسي فتكون بالمكيال 615 لترا حبّا و750 كلغ بالوزن .

كما لفت إلى أنّ زكاة الزيتون تخرج من زيته وأنّه يجوز في الزيتون والتمر وغيرهما إخراج الزكاة من ثمنها.

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