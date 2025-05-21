مفتي الجمهوريّة يتسلّم تقريرا حول المعطيات الفلكية الخاصّة برصد هلال شهر ذي الحجة

انعقدت بديوان الإفتاء صبيحة الأربعاء 23 ذي القعدة 1446 هجري الموافق لـ 21 ماي 2025، جلسة عمل قدّم خلالها خير الدين العطافي كاهية مدير الزلازل وعلم الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي٬ تقريرا إلى هشام بن محمود مفتي الجمهورية حول المعطيات الفلكية الخاصّة برصد هلال شهر ذي الحجة لسنة 1446هجري .
وتجدر الإشارة إلى أن ديوان الإفتاء هو الجهـــة الرسميّة الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن دخول الأشهر القمرية على مدار العـام الهجري.
كلمات البحث :المعطيات الفلكية;مفتي الجمهوريّة;هلال شهر ذي الحجة
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