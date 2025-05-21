مفتي الجمهوريّة يتسلّم تقريرا حول المعطيات الفلكية الخاصّة برصد هلال شهر ذي الحجة

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تحديد موعد رصد هلال شهر ذي الحجة تجرى عملية رصد هلال شهر ذو الحجة 1442 هجري بعد غروب شمس يوم السبت 10 جويلية الموافق لـ29 ذ ...

مساء اليوم: تحري هلال ذي الحجة من المنتظر أن يتم مساء اليوم الخميس، تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة التاسع والعشرين من شهر ذي ...

مفتي الجمهورية يُعلن الثلاثاء 21 أوت أول أيام عيد الأضحى المبارك أعلن مفتي الجمهورية التونسية في بلاغ له اليوم الاثنين، أن يومَ الأحد الثاني عشر من شهر أوت 2 ...

مفتي الجمهورية: عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 جويلية أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ مساء اليوم السبت، أنه بعد استطلاع هلال شهر ذ ...