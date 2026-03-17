مقترح لتركيب شاشات رقمية متطورة للإشهار المرئي الرقمي بتونس العاصمة

انعقد مطلع الأسبوع الجاري، اجتماع اللجنة الاستشارية لبلدية تونس بإشراف سماح دلدول المكلفة بتسيير البلدية وبحضور الإطارات البلدية المعنية .
وركز الاجتماع على مناقشة عدد من المسائل ذات الطابع العمراني والمروري .
وتم أيضا التداول في مقترح تركيب شاشات رقمية متطورة للإشهار المرئي الرقمي وذلك في إطار حرص بلدية تونس وسعيها لتحديث المشهد الحضري وتعزيز الجاذبية البصرية للمدينة وتطوير وسائل التواصل والإشهار الحديثة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية وتم الاتفاق على ضرورة دراسة المقترح من جميع جوانبه وخاصة الجوانب القانونية والتنظيمية .
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.