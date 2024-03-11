مقتل تونسي على يد شرطيين كنديين: الخارجية على الخط

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم الأحد، بلاغا على إثر الحادثة الأليمة التي جدّت فجر يوم الأحد 3 مارس 2024 والتي أدّت إلى وفاة المواطن التونسي مروان شوك على يد شرطيين كنديين بمدينة أوكفيل Oakville بمقاطعة أونتاريو الكندية.

وأبرزت الوزارة بأنّ مصالحها المركزية تواصل بالتنسيق المستمر مع ‏بعثتينا الدبلوماسية والقنصلية بكندا، من جهة، والسفارة الكندية بتونس، من جهة أخرى، متابعة هذه الحادثة عن كثب وتكثيف الاتصالات مع وزارة الخارجية الكندية الفدرالية وسلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة المدينة المذكورة للوقوف السريع على كل ملابساتها و كشف كل الحقائق ذات الصلة وتحميل المسؤوليات الادارية والجزائية بسرعة ودون تأخير، خاصة وأن المعلومات الأولية غير المؤكدة تشير الى أن المرحوم لم يكن في موضع خطورة يستدعي اصابته بسبع رصاصات من قبل عوني شرطة.

ودعت الوزارة السلطات الكندية، في إطار احترام حقوق الإنسان والقوانين، إلى العمل بالسرعة اللازمة على تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة المأساوية.

‎وترحمت الوزارة على الفقيد، معربة عن تعاطفها الكامل مع أسرته في مُصابها الجلل، ومؤكدة التزامها بمواصلة العمل من أجل استجلاء الحقيقة والدفاع عن حقوق الفقيد، مؤكدة أن المساعي حثيثة لترحيل جثمانه في أقرب الآجال.‎

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