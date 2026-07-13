مكالمة هاتفية بين وزيريْ داخلية تونس وفرنسا

أجرى اليوم الاثنين 13 جويلية 2026، وزير الداخلية خالد النوري مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي Laurent Nuñez وذلك بطلب منه.

وقد تطرق الوزيران بهذه المناسبة إلى جملة من المسائل التي تهم إختصاص وزارتي الداخلية بالبلدين وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والإتجار بالمخدرات.

هذا وكانت المكالمة الهاتفية مناسبة للنظر في سبل مزيد دعم العلاقات الجيدة بين البلدين في مجالات الاختصاص، بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

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