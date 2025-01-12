مكتبة «عِلْم» الافتراضية أصبحت قادرة على استيعاب مليون مستخدم في الوقت نفسه

تشهد مكتبة « عِلْم » الإفتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، منذ انطلاق العمل بها في أوت 2024، تطورا كبيرا على مستوى التقني والمضامين، ويتواصل العمل حثيثا على مزيد دعمها، وفق ما أفاد به، اليوم الأحد، رئيس لجنة الإعلام والإتصال بمشروع منصة « علم » جمال العلوي.

وأفاد العلوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المكتبة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت خلال الفترة الأخيرة قادرة على استيعاب مليون مستخدم في نفس الوقت، ويمكن الولوج إليها مجانا ودون الحاجة إلى ربط بشبكة الأنترنات، مشيرا الى تحول الكتب الموجودة فيها إلى تصفح ثلاثي الأبعاد.

وتحتوي منصة « عِلْم » الموجهة للطلبة والأساتذة على كتب ودروس ومحاضرات وأطروحات دكتوراه وغيرها من المراجع التي يمكن الولوج إليها باستعمال الحاسوب أو الهاتف الجوال.

وتم تركيز مشروع المنصة بمركز البيانات التابع لمركز الحساب الخوارزمي تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقامت بتصميمه وتطويره كفاءات شبابية من خرّيجي الجامعات التونسية.

وأضاف المتحدث إن لجان فرز وتدقيق بصدد الإشتغال على تنزيل مزيد من المراجع والكتب بهذه المنصة التفاعلية التي تمكن من الإجابة على جميع تساؤلات الطلبة واستفساراتهم العلمية الخاصة بمضامين المراجع الموجودة في هذه المكتبة.

وبين أنه سيتم العمل في القريب العاجل على تحويل جميع النصوص والخدمات المتوفرة في المكتبة الإفتراضية إلى تسجيلات صوتية حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الإستفادة منها.

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