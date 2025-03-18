مكتب البرلمان يحيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الى اللجنة المعنية

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء بقصر باردو، باشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إحالة مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بعد أن نظر فيه.

كما قرر إحالة 63 سؤالا كتابيا من عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة المعنيين، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وتداول في جانب آخر من أشغاله، حول مواضيع تتصل بالنشاط الدولي للغرفة التشريعية، وصادق في هذا الإطار، على تقرير حول مخرجات جلستين لفريق العمل المكلّف بتقييم أداء البرلمان في مجال الديبلوماسية البرلمانية.

كلمات البحث :المناولة;عقود الشغل;مكتب البرلمان