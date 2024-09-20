مكتب البرلمان يُحيل إلى لجنة التشريع العام مقترح قانون أساسي لتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي

أشرف ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.

ونظر المكتب في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته الى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر .

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