مكتب المجلس يُحيل مشروع قانون يرخص للبنك المركزي منح تسهيلات للخزينة العامة إلى لجنة المالية

كشف رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد رضا دلاعي أن مكتب المجلس اجتمع بشكل استثنائي صباح اليوم الاثنين 29 جانفي 2024 للنظر في مشروع تنقيح قانون البنك المركزي وأحاله للجنة المالية.

وبين دلاعي أن العنوان العام لمشروع هذا القانون الجديد الإتاحة للبنك المركزي تمويل ميزانية الدولة مضيفا أن غالبية الكتل يطالبون بذلك.

وأفاد رضا دلاعي بأن المطروح على مجلس نواب الشعب السعي إلى الابقاء على استقلالية البنك المركزي واتاحة المجال للبنك لتوفير جانب من التمويل من الميزانية دون المس فعليا من استقلاليته.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد دعا في سبتمبر 2023 ، إلى ضرورة مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي للسماح له بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء المجتمع يوم الخميس 25 جانفي 2024، كان قد وافق على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

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