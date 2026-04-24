ملتقى الرباط الدولي للجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: ميدالية ذهبية لروعة التليلي وفضية لأيمن لكوم

تُوجت البطلة العالمية والبارالمبية روعة التليلي بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص (فئة اف 41) خلال منافسات اليوم الأول من ملتقى الرباط الدولي للجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى، بتحقيقها رمية قدرها 33.88 م.

وأنهت سمر بن كعلاب من جهتها المنافسات في المرتبة الرابعة برمية بلغت 26.66 م، فيما جاءت فتحية عمايمية في المركز الخامس برمية قدرها 26.54م.

وفي مسابقة دفع الجلة، تحصل أيمن لكوم على الميدالية الفضية لفئة أف 41 بتسجيله رمية بلغت 10.56م

وتشارك تونس في هذا الملتقى ب12 رياضيا ورياضية وهم:

* روعة التليلي (دفع الجلة ورمي القرص – اف 41) وسمية بوسعيد (1500م – تي 12/تي 13) وياسين القنيشي (دفع الجلة – اف 36) وسمر بن كعلاب (دفع الجلة – اف 41) وأيمن لكوم (دفع الجلة – اف 41) ويسرى بن جمعة (دفع الجلة ورمي الرمح – اف 34) ورجاء الجبالي (دفع الجلة – اف 40) وجيهان عزيز (دفع الجلة – اف 46) وفتحية عمايمية (دفع الجلة ورمي القرص – اف 41) ويوسف الوهيبي (1500م – تي 12) وأمير سلطان (دفع الجلة ورمي القرص – اف 11) ومحمد الطرابلسي (رمي الرمح – اف 34).

كلمات البحث :ألعاب القوى;أيمن لكوم;روعة التليلي;ملتقى الرباط الدولي للجائزة الكبرى;ميدالية