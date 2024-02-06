ملتقى الشارقة الدولي لذوي الهمم: ذهبية لوليد كتيلة و برونزية لمحمد نضال الخليفي

توج وليد كتيلة بذهبية سباق 200 متر كراسي لفئة تي 34، في ملتقى الشارقة الدولي لذوي الهمم بتوقيت زمنه 27:41 ث.
كما أحرز محمد نضال الخليفي الميدالية البرونزية في سباق 200 كراسي لفئة T53 بتوقيت زمنه 27:19 ث، محققا بذلك رقم شخصي وافريقي.
ويختتم ملتقى الشارقة الدولي لذوي الهمم في نسخته الثانية عشر اليوم الثلاثاء، وقد شهد مشاركة 291 لاعبا ولاعبة من 38 دولة.
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