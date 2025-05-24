ملتقى ماري نوستروم ببرشلونة: تأهل أحمد الجوادي ورامي الرحموني إلى نهائي 400 م سباحة حرة

تأهل السباحان التونسيان أحمد الجوادي ورامي الرحموني اليوم السبت 24 ماي 2025، إلى الدور النهائي لسباق 400 م سباحة حرة لمرحلة كاني اون روسيون، ضمن ملتقى ماري نوستروم (مسبح 50 م) بمدينة برشلونة الإسبانية.

وتصدَّر بطل العالم التونسي المجموعة الثالثة بعدما قطع مسافة السباق في توقيت قدره 3دق و53ث و38 جزء بالمائة متقدما على رامي الرحموني الذي حقق زمنا قدره 3دق و53ث و93 جزء بالمائة.

وسيقام الدور النهائي اليوم السبت بداية من الساعة الخامسة مساء.

وكان أحمد الجوادي تُوِج وسط الأسبوع الجاري بالميدالية الذهبية لسباق 400 م سباحة حرة والميدالية الفضية لسباق 800 م سباحة حرة ضمن مرحلة ماري نوستروم ببرشلونة.

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