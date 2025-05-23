ملتقى ماري نوستروم برشلونة – أحمد الجوادي يُحرز ذهبية 400م سباحة حرة

أحرز السباح التونسي احمد الجوادي يوم الخميس ببرشلونة الميدالية الذهبية لسباق 400م سباحة حرة ضمن ملتقى ماري نوستروم للسباحة.
وقطع الجوادي المسافة في 3د و47 ث و58 بالمائة متقدما على الايطالي ماركو دي توليو (3د و49ث و28) والايرلندي دانيال ويفان (3د و50ث و55).
وكان الجوادي تحصل الأربعاء على الميدالية الفضية لسباق 800م في نفس التظاهرة.
كلمات البحث :أحمد الجوادي;ذهبية;سباحة حرة;ملتقى ماري نوستروم برشلونة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.