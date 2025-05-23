ملتقى ماري نوستروم برشلونة – أحمد الجوادي يُحرز ذهبية 400م سباحة حرة

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بطولة العالم للسباحة (حوض 25م)- أحمد الجوادي يتوج بذهبية 1500م سباحة حرة توج السباح التونسي احمد الجوادي مساء الثلاثاء بالميدالية الذهبية لسباق 1500م سباحة حرة ضمن ب ...

أولمبياد باريس 2024: التونسي أحمد الجوادي يتأهل لنهائي سباق 800 متر نجح السباح التونسي أحمد الجوادي في التأهل لنهائي سباق 800 متر عن جدارة واستحقاق بعد تصفية مث ...