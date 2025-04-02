ملفات التعاون بين تونس و الصين محور لقاء كاتب الدولة لدى وزير الخارجية بالسفير الصيني لدى تونس

استقبل محمد بن عيّاد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم، الأربعاء 02 أفريل 2025، وان لي، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس. وتمّ، خلال هذا اللقاء التداول في جملة من الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي .

وبحث الجانبان تطوّر علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في ظلّ متابعة تجسيم مُخرجات زيارة الدولة التي أدّاها رئيس الجمهورية إلى الصّين في نهاية شهر ماي 2024 بالإضافة إلى مُخرجات الزيارات رفيعة المستوى بما في ذلك تلك التي أدّاها تباعا كلّ من وزير النقل ووزير الصحّة إلى بيكين.

وتمّ، بهذه المناسبة، التأكيد على حرص الجانبين على مواصلة تجسيم مقتضيات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيّما فيما يتعلّق بإنجاز المشاريع التنموية في العديد من المجالات ذات الأولويّة وتفعيل مذكّرة التفاهم الخاصة بمشروع مدينة الأغالبة الطبيّة بالقيروان.

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