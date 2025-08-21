ممثلو شركات يابانية: تونس تظل وجهة استثمارية واعدة بالنسبة لنا

التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري برئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد و التنمية في إفريقيا » AFRECO » تتسيرو يانو، وعدد من الشركات اليابانية تم تمثيلها من رئيس مجلس إدارة الكيزاي دويوكاي (رابطة مديري الشركات اليابانية) و نائب رئيس وعضو مجلس إدارة تويوتا تسوتشو، بحضور سفير تونس لدى اليابان أحمد شفرة، ومسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذبك بمناسبة احتضان مدينة يوكوهاما اليابانية للدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا.

وتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على الرغبة في تدعيم التعاون بين تونس واليابان والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها تونس للشركات والمجموعات الاقتصادية وبأهم القطاعات التي ترغب تونس الاستثمار فيها.

وأكدت رئيسة الحكومة استعداد تونس لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض أي مستثمر، داعية القطاع الخاص الياباني والشركات الكبرى إلى الإستثمار في تونس، والشركات المتواجدة بتونس إلى توسيع أنشطتها.

من جهتهم، عبّر ممثلو الشركات اليابانية عن ارتياحهم لمناخ الأعمال في بلادنا وأكّدوا على أن تونس تظل وجهة استثمارية واعدة بالنسبة لهم.

