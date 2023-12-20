مناظرة انتداب عرفاء ديوانة: غدًا آخر أجل لإجراء الفحص الطبي

أكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أن يوم غدٍ الخميس الموافق لـ 21 ديسمبر 2023 آخر أجل لإجراء الفحص الطبي بالنسبة لكافة المقبولين في عملية الفرز الأوّلي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لإنتداب عرفاء للديوانة بعنوان سنة 2023 والذين لم يطلعوا على إعادة جدولة الاختبارات التي تواصلت إلى غاية يوم 16 ديسمبر 2023.

وأبرزت الديوانة أنّه تقرّر تخصيص يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 كآخر أجل لإجراء الفحص الطبي المذكور وذلك بمقر المدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد بداية من الساعة الثامنة صباحا مصحوبين بالاستدعاء وببطاقة التعريف الوطنية.

ولمزيد الإرشادات يمكن التّواصل مع مصالح الإدارة العامة للديوانة عبر الرّقم الأخضر 80103066 أو عبر البريد الالكتروني .

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