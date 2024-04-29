مناظرة لانتداب 30 مساعدا استشفائيا جامعيا في طب الأسنان

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 أفريل 2024 قرار مشترك من وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.

وينص الفصل الاول من هذا القرار على أن تٌفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم الثلاثاء 4 جوان 2024 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 30 مساعدا استشفائيا جامعيا في طب الأسنان، يتوزعون على عدة اختصاصات.

ويغلق يوم الجمعة 3 ماي 2024 باب تسجيل الترشحات لمناظرة انتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.

وينصّ الفصل الثاني، من هذا القرار على فتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الصحة في عديد الاختصاصات منها علاج الاسنان التحفظي (4 مراكز) وطب وجراحة الفم (4) والتصوير الطبي للفم والأسنان (1) وبدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك (3) والبدائل الثابتة للأسنان (4) وطب أسنان الأطفال والوقاية (3).

كلمات البحث :انتداب;طب الأسنان;مساعد استشفائي