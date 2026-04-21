منتدى داكار الدولي: النفطي يدعو لتعميق الشراكة في مجالي السلم و الأمن

ألقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مطلع الأسبوع الجاري الموافق لـ 20 افريل 2026، كلمةً في الجلسة الإفتتاحية لأشغال الدورة العاشرة لمنتدى داكار الدولي حول السلم و الأمن في إفريقيا الذي ينعقد تحت شعار « إفريقيا في مواجهة تحديات الإستقرار والإندماج والسيادة وإستشراف الحلول المستدامة » تحت إشراف الرئيس السينغالي « باصيرو ديواماي فاي ».

وأكد الوزير في كلمته بالخصوص على التزام تونس منذ ستينات القرن الماضي بالقيم المثلى التي أنشأت من أجلها منظمة الوحدة الأفريقية ثم الاتحاد الإفريقي لا سيما تحقيق ركائز السلم و الأمن و الاستقرار في ربوع القارة.

و بيّن الوزير أن تونس من منطلق تعلقها بمنظمة الأمم المتحدة منذ إحداثها سنة 1945 تؤمن بضرورة تحصين الأجيال الجديدة من آفات النزاعات المسلحة وظاهرة الارهاب والجريمة العابرة للحدود فضلا عن الجرائم السيبرنية والتي تشكل تهديدا مترابط الأبعاد وجب مقاومته بطريقة جماعية و منظمة و دائمة.

وأكد على أهمية وضع الالتزامات التي تعهد بها القادة حيز التنفيذ عبر برامج عمل واقعية و ناجزة ترتكز أساساً على الحد من الفقر والجوع وإسكات البنادق والحد من الفوارق التنموية بما يسمح للأجيال الجديدة بإقامة منظومة عالمية أكثر عدلا وإنصافا لا تقصى أي أحد، كما أقرت ذلك قمة المستقبل في نيويورك سنة 2024.

كما شدد الوزير على ضرورة تعميق الشراكة في مجالي السلم و الأمن عبر مقاربات جديدة و برامج مبتكرة في مجالي الوساطة والدبلوماسية الوقائية.

وبيّن أن ذلك يحتاج بالضرورة إلى موارد مالية إضافية مع تغيير نمط تسيير مختلف الأجهزة الأفريقية وطريقة حوكمتها بما يدعم مقوّمات السلم والأمن في المنطقة في إطار من الشراكة والثقة تتجاوز المصالح الوطنية الضيقة و يتم تأسيسها على مبادئ العدالة الاجتماعية فيما يتصل بتشغيل الشباب والتنمية المستدامة والشاملة.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها القارة جراء التغيرات المناخية تتطلب تطوير أساليب الديبلوماسية البيئية وجعلها في محور الاستراتيجيات الأمنية.

وذكر الوزير أن تونس انخرطت غداة استقلالها في عمليات حفظ السلم والأمن في افريقيا تحت راية الأمم المتحدة ولا تزال ملتزمة بدورها الطلائعي في هذا المجال الحيوي.

