منتدى مرسيليا 2025: وزير الصحة يبحث فتح آفاق لتطوير حلول موجّهة لإفريقيا انطلاقًا من تونس

يُشارك وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، يومي 13 و14 نوفمبر 2025، في الدورة الثالثة لمنتدى مرسيليا للذكاء الاصطناعي بإشراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويرافق الوزير كلّ من السفير ضياء خالد والقنصل العام بمرسيليا محمد الشرقي.

وافتتح وزير الصحّة مصطفى الفرجاني مشاركته بمداخلة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، قدّم فيها رؤية تونس القائمة على العدالة الصحية وتقريب الخدمات، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشيرا إلى المشاريع التي تنفّذها تونس حاليًا من بينها المستشفى الرقمي وقراءة الصور الطبية عن بُعد، وتطوير البنية التحتية الاستشفائية لتسريع الخدمات وتحسين جودتها.

كما شدّد الوزير على أهمية الابتكار، وتطوير التكوين في المجال الصحّي واعتماد حلول رقمية تتوافق مع خصوصيّة كل دولة لضمان السيادة الرقمية في حسن استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش المنتدى، أجرى وزير الصحّة لقاءات مع مسؤولين وخبراء فرنسيين ودوليين لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وفتح آفاق لتطوير حلول موجّهة لإفريقيا انطلاقًا من تونس.

كلمات البحث :إفريقيا;تونس;منتدى مرسيليا;وزير الصحة